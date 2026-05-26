ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, hanehalkı ve şirketlerin, enflasyonun orta vadede yeniden yüzde 2 hedefine indirileceğine güvenebileceğini belirtti.

Villeroy, "Gerekirse bu hedefe ulaşmak için harekete geçmekten kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.

FRANSA MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Ay sonunda Fransa Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrılacak olan Villeroy'un yerine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdürü Emmanuel Moulin'in geçmesi bekleniyor.

Moulin'in göreve başlaması için parlamentodan gerekli onayı aldığı bildirildi.