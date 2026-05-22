JPMorgan’dan TCMB için faiz beklentisi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’de artan siyasi belirsizliklerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 14:29

Bankanın analistleri Fatih Akçelik, Michael Harrison ve Anezka Christovova tarafından 22 Mayıs tarihli notta, CHP'ye ilişkin "mutlak butlan" tartışmalarının piyasalardaki belirsizliği artırdığı belirtildi. Analistler, sürecin hukuki açıdan sıra dışı olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelere dair ciddi belirsizlik bulunduğunu ifade etti.

"SİYASİ BELİRSİZLİK EKONOMİYİ BASKILIYOR"

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünün zaten baskı altında olduğunu vurguladı. Buna ek olarak iç siyasi belirsizliklerin de ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği ve döviz rezervlerinde gerilemeye neden olabileceği değerlendirildi.

TCMB İÇİN FAİZ ARTIRIMI TAHMİNİ

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası sermaye çıkışlarına ilk etapta döviz müdahaleleriyle karşılık vereceğini, ardından ise faiz artırımı adımı atabileceğini öngördü.

JPMorgan analistleri, 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında ya da daha erken bir tarihte TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranını mevcut yüzde 37 seviyesinden yüzde 40'a yükseltebileceğini tahmin etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

