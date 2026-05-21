Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor

Hazırlanan raporda, son 70 yıllık süreçte etkili olan altı büyük küresel makro dönüşüm dalgası üç aylık dönemler bazında incelendi. Yaklaşık 100 farklı veri setinin analiz edildiği çalışmada, söz konusu dönüşümlerin ekonomik büyüme, hisse senedi piyasaları ve temel makro göstergeler üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Araştırmaya göre gelişmiş ekonomiler açısından önümüzdeki beş yılın en kritik unsuru, teknolojinin sağladığı üretkenlik artışı ile büyüyen kamu açıklarının oluşturduğu baskı arasındaki denge olacak. Özellikle yapay zekânın şirketler ve ekonomiler tarafından ne ölçüde benimseneceği, bu ülkelerin mevcut ekonomik zorlukları aşabilmesi açısından belirleyici unsur olarak görülüyor.

Raporda, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin ekonomik etkisinin giderek güçlendiğine dikkat çekildi. Deutsche Bank araştırmacıları, teknoloji göstergelerindeki yükselişin verimlilik artışıyla doğrudan ilişki gösterdiğini belirtirken, yapay zekâ kullanımının küresel ekonomideki dönüşüm sürecinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Banka ayrıca, teknolojik dönüşümün doğru yönetilmesi halinde büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini; ancak yüksek kamu açıkları ve yapısal ekonomik baskıların kontrol altına alınamaması durumunda küresel ekonomide kırılganlıkların artabileceğini değerlendirdi.