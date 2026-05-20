ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor

ABD’de mortgage başvuruları, 15 Mayıs ile sona eren haftada gerileme gösterdi. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage kredi başvuru hacmini ölçen piyasa bileşik endeksi mevsim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 2,3 düştü. Mevsim etkisinden arındırılmamış verilere göre ise düşüş yüzde 3 olarak kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 15:35

Konut satın alımına yönelik mortgage başvurularını gösteren satın alma endeksi, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre haftalık bazda yüzde 4 geriledi. Arındırılmamış verilerde ise düşüş yüzde 5 oldu. Buna rağmen satın alma başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Yeniden finansman başvurularında ise sınırlı bir değişim yaşandı. Refinansman endeksi haftalık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 35 artış gösterdi.

MORTGAGE FAİZLERİ 7 HAFTANIN ZİRVESİNDE

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomist Joel Kan, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırdığını ve küresel kamu borcuna yönelik kaygıların tahvil faizlerini yukarı taşıdığını belirtti.

Kan'a göre bu gelişmeler mortgage faiz oranlarını da etkiledi. 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 6,56'ya yükselerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

BAŞVURULAR 5 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Joel Kan, hem geleneksel hem de kamu destekli kredi türlerinde satın alma amaçlı başvuruların azalması nedeniyle toplam mortgage başvurularının son 5 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

Refinansman başvurularında ise kamu destekli kredilerde düşüş görülürken, geleneksel refinansman kredilerindeki artış genel tabloyu dengeledi.

AYARLANABİLİR FAİZLİ KREDİLERE YÖNELİM ARTIYOR

Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) başvurularının toplam içindeki payı yüzde 9,6'ya yükseldi. Bu oran, Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Kan, ayarlanabilir faizli mortgage kredilerinin faiz oranlarının, 30 yıl vadeli sabit mortgage faizlerinden yaklaşık 80 baz puan daha düşük olmasının tüketicileri bu ürünlere yönlendirdiğini söyledi.

REFİNANSMAN PAYI YÜKSELDİ

Toplam mortgage başvuruları içinde refinansmanın payı yüzde 40,8'den yüzde 41,9'a çıktı. FHA destekli kredilerin payı yüzde 17,9 seviyesinde sabit kalırken, VA kredilerinin payı yüzde 14,9'dan yüzde 14,4'e geriledi. USDA kredilerinin toplam başvurular içindeki payı ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e düştü.

MORTGAGE TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL FAİZ ORANLARI

ABD'de farklı mortgage türlerinde faiz artışları dikkat çekti:

  • 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 6,46'dan yüzde 6,56'ya yükseldi.
  • Jumbo 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 6,48'den yüzde 6,58'e çıktı.
  • FHA destekli 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 6,16'dan yüzde 6,24'e yükseldi.
  • 15 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 5,83'ten yüzde 5,93'e çıktı.
  • 5/1 ayarlanabilir faizli mortgage faizi ise yüzde 5,70'ten yüzde 5,76'ya yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

