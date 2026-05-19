Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı

Borsanın yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye dayalı türev ürünlerde işlemler yeniden başladı. Yetkililer, savaş sürecinde zarar gören şirketler ile hissedar toplantıları düzenleyen firmalara ek süre tanımak amacıyla piyasa işlem saatlerinin bir saat uzatılacağını açıkladı.

ABD'nin uzun süredir uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole durumda bulunan Tahran Borsası, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.