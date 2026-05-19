Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı

Tehran Stock Exchange, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle verilen 80 günlük aranın ardından yeniden faaliyet göstermeye başladı. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ülkenin en büyük hisse senedi piyasası 19 Mayıs itibarıyla tekrar işlem açtı.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 10:24

Borsanın yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye dayalı türev ürünlerde işlemler yeniden başladı. Yetkililer, savaş sürecinde zarar gören şirketler ile hissedar toplantıları düzenleyen firmalara ek süre tanımak amacıyla piyasa işlem saatlerinin bir saat uzatılacağını açıkladı.

ABD'nin uzun süredir uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole durumda bulunan Tahran Borsası, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

