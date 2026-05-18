Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 10:11

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 14.367,60 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 33,94 puan ve yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 1,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı.

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının sürmesine neden oluyor.

Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken, her geçen gün yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Geçen hafta gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki beklentileri karşılayacak somut bir politika adımı çıkmaması da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.400 ve 14.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

