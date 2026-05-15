VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,67 düşüşle 17.095,00 başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 09:32

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,13 azalışla 17.210,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.209,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,67 altında 17.095,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

