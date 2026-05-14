Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı

Asya borsaları, yapay zeka sektörüne yönelik güçlü küresel talep ve teknoloji hisselerindeki alımların etkisiyle yükseliş eğilimi gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:45

Yatırımcıların odağında, Trump ile Xi Jinping arasında Pekin'de gerçekleşmesi beklenen zirveden çıkacak ekonomik mesajlar yer alırken, bölge piyasalarında pozitif görünüm dikkat çekti. MSCI Japonya hariç Asya-Pasifik endeksi yüzde 1,2 yükselerek tarihi zirvelere yakın seviyelere ulaştı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE TEKNOLOJİ RÜZGARI

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yapay zeka odaklı talebin şirket kârlarını desteklemesiyle 63.448,87 puana çıkarak yeni bir rekor kırdı. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 0,53 artışla 7.885,34 puana yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 0,52 değer kazanarak 26.526,72 seviyesinde işlem gördü. Buna karşın Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 4.211,06 puana düştü.

SK HYNİX'TE TARİHİ YÜKSELİŞ

Yapay zeka çiplerine yönelik artan talep, Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix'in hisselerinde güçlü bir yükseliş yarattı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 200'ün üzerinde değer kazanırken, SK Hynix'in piyasa değerinin 1 trilyon dolar sınırına yaklaşarak Samsung'un ardından bu seviyeye ulaşan ikinci Güney Koreli şirket olabileceği değerlendiriliyor.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON BASKISI

Bölgedeki teknoloji rallisine rağmen Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor. Brent petrol 105,76 dolar, ABD tipi WTI ham petrol ise 101,14 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

ABD VERİLERİ VE DÖVİZ PİYASALARI

ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin 2022 başından bu yana en hızlı artışını göstermesi, doların küresel para birimleri karşısında güçlenmesine yol açtı. Dolar endeksi 98,458 seviyesinde seyrederken, Japon yeni 157,95 ile müdahale endişelerinin olduğu seviyelere yakın kaldı. Euro 1,1716 dolar, sterlin 1,3528 dolar seviyelerinde dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,46 seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda yapay zeka temalı teknoloji hisseleri güçlü seyrini sürdürürken, ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri Federal Rezerv'in faiz politikalarına yönelik sıkı duruş beklentilerini artırdı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

