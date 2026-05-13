Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda...

Morgan Stanley, İran kaynaklı jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde temel senaryoda gerilimin zamanla azalmasını, enflasyonda geçici yükselişi ve Fed’in sabırlı duruşunu korumasını beklediğini açıkladı. Banka ayrıca, faiz artışından küresel resesyona kadar uzanan dört farklı alternatif senaryo paylaştı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 10:01

TEMEL SENARYODA BÜYÜMENİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Morgan Stanley'in değerlendirmesine göre temel senaryo, piyasalar açısından görece olumlu bir görünüm ortaya koyuyor. Banka, İran çatışmasına bağlı gerilimin kademeli olarak azalacağını, manşet enflasyonda kısa süreli bir yükseliş yaşanacağını ve ABD Merkez Bankası'nın temkinli yaklaşımını sürdüreceğini öngördü.

Raporda, trend büyümenin devam edeceği belirtilirken, olası sonuç dağılımının ise oldukça geniş olduğuna dikkat çekildi. Banka, her alternatif senaryonun hem para politikası hem de piyasa fiyatlamaları üzerinde farklı etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

EN İYİMSER SENARYODA FED FAİZ ARTIRABİLİR

İlk senaryoda petrol şokunun tahmin edilenden hızlı şekilde etkisini kaybettiği bir tablo öne çıkıyor. Buna karşılık tüketici güvenindeki güçlenme ve servet etkisinin harcamaları ile şirket yatırımlarını hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Bu senaryoda enflasyonun zayıflamak yerine güç kazanacağı belirtilirken, Fed'in 2027 yılında toplam 100 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKA ETKİSİYLE İŞSİZLİK YÜKSELEBİLİR

İkinci senaryoda ise yapay zekanın ekonomide daha yaygın kullanılmasının verimliliği artırdığı, ancak aynı zamanda iş gücü piyasasında kayıplara yol açtığı bir yapı öngörülüyor.

Morgan Stanley, bu tabloda işsizlik oranının 2026 yılında yüzde 4,5'e, 2027'de ise yüzde 4,8 seviyesine çıkmasını bekliyor. İş gücü piyasasındaki zayıflama ve verimlilik kaynaklı enflasyon düşüşü nedeniyle Fed'in 2027 başında faiz indirim sürecine başlayabileceği ifade ediliyor.

KALICI PETROL PRİMİ ENFLASYONU YÜKSEK TUTABİLİR

Üçüncü senaryoda enerji fiyatlarında kalıcı bir petrol primi oluştuğu ve bunun maliyetleri yüksek seviyelerde tuttuğu varsayılıyor. Bu çerçevede enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Banka, çekirdek PCE'nin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de ise yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Ekonomik büyümenin güçlü olmaması nedeniyle sert sıkılaşmaya gidilmeyeceği, ancak enflasyonun yeterince gerilememesi nedeniyle Fed'in 2027 sonuna kadar politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutacağı tahmin ediliyor.

EN SERT SENARYODA PETROL 160 DOLARA ÇIKIYOR

Morgan Stanley'in en kötü senaryosunda ise petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolar aralığına yükselmesi öngörülüyor.

Bankaya göre bu seviyelerde oluşacak enerji şoku, hanehalklarının harcama gücünü aşındırırken tedarik zincirlerinde de ciddi bozulmalara yol açıyor. Talepte yaşanacak sert daralmanın ise küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği belirtiliyor.

Raporda, bu senaryonun riskli varlıklar ve enerji talebi açısından en olumsuz tabloyu oluşturduğu vurgulandı.

YATIRIMCILAR İÇİN TEMKİNLİ STRATEJİ MESAJI

Morgan Stanley, enerji piyasaları ve ekonomi politikaları açısından önümüzdeki 18 aylık dönemde olası sonuçların çok geniş bir aralıkta şekillenebileceğini ifade etti.

Banka, yatırımcılar açısından bu dönemde yoğun yönlü pozisyonlardan ziyade daha temkinli ve opsiyonel stratejilerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

