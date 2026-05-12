AB’den kritik ilaçlara güvence hamlesi: Tedarik zincirinde yeni dönem

Avrupa Birliği kurumları, sağlık sisteminin dayanıklılığını artırmak ve ilaç kıtlıklarını önlemek amacıyla “Kritik İlaç Yasası” üzerinde uzlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 11:52

Düzenleme; antibiyotik, insülin ve ağrı kesici gibi temel ilaçlarda tedarik güvenliğini güçlendirmeyi, AB içinde üretimi artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

KRİTİK İLAÇ YASASINDA UZLAŞI SAĞLANDI

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerde "Kritik İlaç Yasası" konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yasa, Avrupa genelinde ilaç tedarikinin güvence altına alınmasını amaçlıyor.

AMAÇ: KITLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK VE ERİŞİMİ ARTIRMAK

Açıklamada, düzenlemenin antibiyotikler, insülin ve ağrı kesiciler gibi temel ilaçlarda yaşanan eksiklikleri gidermeyi hedeflediği belirtildi. Yeni kuralların, kritik ilaçların tedarik güvenliği ile erişilebilirliğini artırmaya odaklandığı ifade edildi.

TEDARİK ZİNCİRİNDE DAYANIKLILIK VE ORTAK ALIM

Düzenleme kapsamında tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi, üye ülkelerin kritik ilaç alımlarında birlikte hareket etmesinin kolaylaştırılması ve AB içinde üretim kapasitesinin güçlendirilmesi öngörülüyor. Kamu alımlarında "dayanıklılık odaklı" şartların zorunlu hale geleceği bildirildi.

AB ÜRETİMİNE TEŞVİK VE "AB TERCİHİ" ESNEKLİĞİ

Kritik ilaçlar ve etkin maddelerin AB merkezli üretiminin teşvik edileceği, dışa bağımlılığın azaltılacağı kaydedildi. Bu kapsamda sözleşme makamlarına "AB tercihi" yaklaşımını uygulama esnekliği tanınacak.

ORTAK ALIM VE STOK PAYLAŞIMI MEKANİZMASI

Yeni düzenleme ile üye ülkelerin kritik ilaç alımlarında güçlerini birleştirmesi mümkün olacak. Avrupa Komisyonu'nun 5 üye ülkenin talebiyle ortak alım yapabileceği belirtildi. Ayrıca acil durum stoklarına ilişkin bilgilerin paylaşılması ve gerektiğinde ilaçların gönüllü yeniden dağıtımı da sistemin parçası olacak.

DIŞA BAĞIMLILIK VE TEDARİK KIRILGANLIĞI

Özellikle jenerik ilaçların uzun süredir Avrupa dışında üretildiği, AB'nin temel ilaçlar ve farmasötik bileşenlerde Çin ve Hindistan gibi ülkelere bağımlı olduğu vurgulandı. Zaman zaman Avrupa ülkelerinde kritik ilaç tedarikinde ciddi sorunlar yaşanabildiği ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

