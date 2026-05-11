CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde karışık seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 10:13

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya karışık seyirle başladı.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor. Taraflardan gelebilecek barış haberleriyle küresel piyasalarda risk iştahının artma olasılığı bulunmasına karşın gelen çelişkili açıklamalar, piyasalarda risk algısının hala sürdüğünü gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

Asya borsaları da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde karışık seyrediyor.

Çin'de enflasyonda sert bir hızlanma görüldü. Ülkede, nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, TÜFE mart ayında yüzde 1 artmıştı.

Çin'de nisan ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,8 ile Temmuz 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Mart ayında yüzde 0,5 artan ÜFE'nin nisanda yüzde 1,8 artış kaydetmesi bekleniyordu.

Söz konusu veriler, ABD/İsrail-İran savaşının Çin'deki uzun süredir devam eden deflasyonist eğilimi dengelediğini, özellikle de çatışmadan kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle yerel yakıt ve ulaşım fiyatlarının yükseldiğini gösterdi.

Analistler, Çin'de enflasyonun talep değil maliyet temelli olduğunu ve bunun da ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini söyledi. Yüksek girdi maliyetlerinin işletmelerin kar marjlarını olumsuz etkileyebileceğini dile getiren analistler, bu durumun da Çin'in ekonomi yönetiminden daha fazla teşvik gelme olasılığını azaltabileceğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in bu haftaki Japonya ziyareti Asya piyasalarının odağında yer alıyor. Bessent'in Japonya ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Maliye Bakanı Satsuki Katayama ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor. Nadir toprak elementleri ve enerji tedariki gibi ekonomik güvenlik konuları ile İran'daki savaşın ele alınmasının öngörüldüğü görüşmelerde, yenin dolara karşı devam eden zayıflığı ortamında döviz piyasalarındaki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka ve teknoloji sektörüne ilişkin iyimserliklerin devam etmesiyle Güney Kore borsası pozitif seyrediyor. Trump ile Şi Cinping'in bu hafta bir araya geleceğinin doğrulanmasının etkisiyle Çin borsası da yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,32 artışla 7.822 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla 62.408 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi 7.899,32 puanla rekor seviyeyi gördü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artışla 4.220 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 26.393 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,2 kayıpla 76.426 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 08 Mayıs 2026 10:01
Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi 08 Mayıs 2026 09:54
Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi 08 Mayıs 2026 09:51
Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor 08 Mayıs 2026 09:49
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 08 Mayıs 2026 09:33
AMB Üyesi Schnabel’den faiz artışı mesajı: İran krizi enflasyonu kalıcı hale getirebilir AMB Üyesi Schnabel’den faiz artışı mesajı: İran krizi enflasyonu kalıcı hale getirebilir 08 Mayıs 2026 09:32
Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? 08 Mayıs 2026 09:29
Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor 08 Mayıs 2026 08:34
Trump’tan AB’ye 4 Temmuz’a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin Trump'tan AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin 08 Mayıs 2026 07:33
AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi 08 Mayıs 2026 07:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.025,9900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 15025,99 Yüksek 15025,99
Açılış
45,3888 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,4573 Değişim 0,1631 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5209
Açılış
6.824,8270 Değişim 97,801 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6879,231
Açılış
117,7283 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler