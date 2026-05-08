VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,45 düşüşle 17.870,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 09:33

Dün yatay seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,01 azalışla 17.950,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise düşerek 17.812,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,45 altında 17.870,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Almanya'da ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.800 ve 17.700 puanın destek, 18.000 ve 18.100 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

