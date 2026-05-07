Fitch uyardı: Fed bilanço küçültme süreci gecelik faizleri yükseltebilir

Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'un son açıklamaları, olası bir görev sürecinde bilanço küçültmenin öncelikli politika alanlarından biri olabileceğine işaret ediyor. Ancak Fitch'e göre bu tür bir sıkılaştırma, piyasa istikrarı açısından önemli riskler barındırıyor.

Fed'in mevcut para politikası yaklaşımı, "bol rezerv" sistemi üzerine kurulu. Bu sistemde bankaların likidite sıkıntısı yaşamaması ve gecelik fonlama piyasasında faizlerin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Rezervlerin aşırı azalması durumunda ise bankaların daha yüksek maliyetlerle borçlanmaya yönelmesi ve bunun faizlerde oynaklık yaratması riski bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Fed, rezerv seviyelerinin kritik eşiklere yaklaşabileceğini değerlendirerek bilanço küçültme sürecini durdurmuştu. Bu gözlem, gecelik piyasa faizlerinde yukarı yönlü hareketlerin artmasıyla desteklenmişti. Ardından Fed, niceliksel sıkılaştırmayı sonlandırmış ve Aralık 2025'te bilançosunu yeniden genişletme sürecine geçmişti.