Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor

Swap piyasalarındaki işlemler, Fed'in Nisan ayına kadar faiz indirimine gitmek yerine yüzde 50'nin üzerinde bir olasılıkla faiz artırabileceğini gösteriyor. Bu durumun ardından ise ancak gevşeme döngüsüne geçilmesi bekleniyor.

Piyasalardaki bu yön değişimi, Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrıları ve Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı görevini devralması beklentisiyle birlikte, para politikası görünümündeki görüş ayrılıklarının arttığı bir döneme denk geliyor.

LPL Financial stratejisti Lawrence Gillum, İran geriliminin uzaması halinde bu yıl faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmasa da zayıfladığını belirtiyor. Gillum ayrıca "Kevin Warsh'ın oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu açık" değerlendirmesinde bulunuyor.

Swap piyasalarında ayrıca faiz indirim beklentisinin 2028 yılının başlarına kadar ötelenmeye başladığı da fiyatlamalara yansımış durumda.