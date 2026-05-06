Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki adımının faiz indirimi değil, faiz artırımı olabileceği ihtimalini giderek daha güçlü fiyatlamaya başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 10:33

Swap piyasalarındaki işlemler, Fed'in Nisan ayına kadar faiz indirimine gitmek yerine yüzde 50'nin üzerinde bir olasılıkla faiz artırabileceğini gösteriyor. Bu durumun ardından ise ancak gevşeme döngüsüne geçilmesi bekleniyor.

Piyasalardaki bu yön değişimi, Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrıları ve Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı görevini devralması beklentisiyle birlikte, para politikası görünümündeki görüş ayrılıklarının arttığı bir döneme denk geliyor.

LPL Financial stratejisti Lawrence Gillum, İran geriliminin uzaması halinde bu yıl faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmasa da zayıfladığını belirtiyor. Gillum ayrıca "Kevin Warsh'ın oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu açık" değerlendirmesinde bulunuyor.

Swap piyasalarında ayrıca faiz indirim beklentisinin 2028 yılının başlarına kadar ötelenmeye başladığı da fiyatlamalara yansımış durumda.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

