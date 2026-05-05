Küresel Piyasalarda Ateşkes Endişesi Gündemde

Basra Körfezi çevresindeki ABD ve İran kaynaklı gerilim, dört haftadır süren ateşkes beklentilerine yönelik soru işaretlerini artırırken, küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 11:07

Pazartesi günü ABD ile İran arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de etkileyen çatışmalar yaşandı. Bu gelişmeler, mevcut ateşkes sürecine dair şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin artması, enerji arzına yönelik endişeleri güçlendirdi. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı taşırken, küresel enflasyon risklerine dair kaygıları da artırdı. Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 6 yükselerek 115 doların üzerine çıktı ve son dört yılın zirvesine yaklaştı.

TAHVİL VE BORSALARDA BASKI

Artan jeopolitik riskler, ABD tahvil piyasasında da satış baskısı yarattı. 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı. ABD borsalarında ise S&P 500 yüzde 0,4, Nasdaq 100 yüzde 0,2 geriledi.

"RİSK PRİMLERİ HIZLI DÜŞMEYEBİLİR" UYARISI

Darrell Cronk, çatışmalar kısa süreli yatışsa bile piyasalarda etkilerin devam edebileceğini belirtti. Cronk, enerji fiyatları ve jeopolitik risk primlerindeki baskının kısa sürede ortadan kalkmasının zor olduğunu ifade etti.

ASYA VE KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

MSCI Asya Pasifik Endeksi, önceki gün ulaştığı tarihi zirvenin ardından yüzde 0,4 geriledi. Japonya, Çin ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini düşürdü.

PETROL GERİ ÇEKİLDİ, DOLAR GÜÇLENDİ

Petrol fiyatları, sert yükselişin ardından bir miktar gerileyerek Brent'te yüzde 1,4 düşüşle 113 dolar seviyesinin altına indi. Bu gelişme ABD hisse senedi vadeli işlemlerine sınırlı da olsa pozitif yansıdı. Öte yandan güvenli liman talebiyle dolar güç kazandı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

