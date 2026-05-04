CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 0,37 yükselişle 17.454,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 09:33

Perşembe alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 artışla 17.390,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 17.432,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,37 üzerinde 17.454,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.600 ve 17.700 puanın direnç, 17.300 ve 17.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da perakende satışlar yüzde 2 geriledi Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi 30 Nisan 2026 11:49
Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek 30 Nisan 2026 11:14
Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı 30 Nisan 2026 11:11
Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı 30 Nisan 2026 11:02
Avrupa borsaları ECB ve BoE’nin faiz kararına odaklandı Avrupa borsaları ECB ve BoE'nin faiz kararına odaklandı 30 Nisan 2026 10:41
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Nisan 2026 10:32
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 30 Nisan 2026 09:32
Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! 30 Nisan 2026 09:20
Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti 30 Nisan 2026 09:19
Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! 30 Nisan 2026 09:12
Powell’dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim Powell'dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim 30 Nisan 2026 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 30 Nisan 2026 09:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5600 Değişim 219,05 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14469,31
Açılış
45,2046 Değişim 0,0492 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,2018
Açılış
53,1006 Değişim 0,0894 Son veri saati:
Düşük 53,0077 Yüksek 53,0971
Açılış
6.679,0610 Değişim 66,085 Son veri saati:
Düşük 6667,358 Yüksek 6733,443
Açılış
109,0279 Değişim 1,6262 Son veri saati:
Düşük 108,877 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler