CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa borsaları ECB ve BoE'nin faiz kararına odaklandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) alacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 10:41

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve ABD ile İran arasında henüz uzlaşıya varılamamasının etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, geleceğe dönük olarak küresel ekonominin istikrarını da tehdit ediyor.

Yükselmeye devam eden enerji maliyetleri enflasyon ve büyüme açısından riskleri artırıyor. Bu süreçte önde gelen merkez bankalarının temkinli duruşlarını sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini, BoE'nin de politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in sözle yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Artan küresel risk algısı ve yatırımcıların önemli merkez bankası kararları öncesinde riskten kaçınmasıyla bölgede negatif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 599 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.200 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 23.794 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 47.224 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.984 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 azalışla 17.210 puanda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle AB'nin 60 günde fosil yakıt ithalatına 27 milyar avrodan fazla ek harcama yaptığını, çatışmanın etkilerinin yıllarca sürebileceğini söyledi.

AB'DEN SAVAŞTAN ETKİLENEN SEKTÖRLERE YARDIM HAZIRLIĞI

Öte yandan, AB Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Çerçeve, tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacak.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi 29 Nisan 2026 15:27
Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri 29 Nisan 2026 14:55
Rusya’dan kritik açıklama: OPEC+’tan ayrılacak mı? Rusya'dan kritik açıklama: OPEC+'tan ayrılacak mı? 29 Nisan 2026 14:49
Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü 29 Nisan 2026 14:48
İsveç’ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir İsveç'ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir 29 Nisan 2026 14:45
AB’den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı AB'den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı 29 Nisan 2026 14:44
Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü 29 Nisan 2026 14:09
Avrupa Parlamentosu, von der Leyen’in politikalarını eleştirdi Avrupa Parlamentosu, von der Leyen'in politikalarını eleştirdi 29 Nisan 2026 13:55
Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? 29 Nisan 2026 13:50
Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor 29 Nisan 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Nisan 2026 13:17
Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! 29 Nisan 2026 12:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.262,3000 Değişim 38,93 Son veri saati:
Düşük 14256,19 Yüksek 14295,12
Açılış
45,1887 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,8273 Değişim 0,1817 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,8847
Açılış
6.664,7180 Değişim 90,011 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6676,623
Açılış
105,7708 Değişim 2,8836 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 106,2938
Açılış
BİST En Aktif Hisseler