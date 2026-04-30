Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde!

ABD'li teknoloji devleri Ocak-şubat-mart ayının bilançolarını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 09:12

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un gelir ve karları, ocak-mart döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ALPHABET

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 109,9 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde 90,2 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 34,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 2,81 dolar olan hisse başına kârı da bu senenin aynı döneminde 5,11 dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri ve kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, üç aylık temettü ödemelerinde yüzde 5 artışa gidileceği duyuruldu.

AMAZON'UN SATIŞLARI İLK ÇEYREKTE ARTTI

Amazon, 2026'nın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 181,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 155,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un net kârı da yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artarak 30,3 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 17,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,59 sent olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 2,78 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve kârı, bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 194 milyar dolar ile 199 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

META'NIN KÂRI YÜZDE 61 YÜKSELDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ise 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 56,3 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 42,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net kârı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 61 artarak 26,8 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 6,43 dolar olan hisse başına kârı bu yılın aynı döneminde 10,44 dolara ulaştı.

Meta'nın geliri ve kârı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde de 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

MİCROSOFT'UN KÂRI YÜZDE 23 ARTTI

Mali takviminde 31 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 82,9 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 70,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolara çıktı. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 25,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına kârı, bu dönemde 3,46 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Microsoft'un kârı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ayrıca şirketin Azure ve diğer bulut hizmetleri geliri yüzde 40 arttı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü 29 Nisan 2026 14:09
Avrupa Parlamentosu, von der Leyen’in politikalarını eleştirdi Avrupa Parlamentosu, von der Leyen'in politikalarını eleştirdi 29 Nisan 2026 13:55
Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? 29 Nisan 2026 13:50
Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor 29 Nisan 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Nisan 2026 13:17
Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! 29 Nisan 2026 12:14
Tahıl piyasasında yön değişti: ABD’de buğday yükselişe geçti Tahıl piyasasında yön değişti: ABD'de buğday yükselişe geçti 29 Nisan 2026 11:59
Orta Doğu’daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! Orta Doğu'daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! 29 Nisan 2026 11:41
AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir 29 Nisan 2026 11:31
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Nisan 2026 10:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Nisan 2026 10:01
Hindistan’da havayollarından kritik uyarı: Yakıt vergisi düşmezse operasyonlar durabilir Hindistan’da havayollarından kritik uyarı: Yakıt vergisi düşmezse operasyonlar durabilir 29 Nisan 2026 09:55
