Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde!

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un gelir ve karları, ocak-mart döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ALPHABET

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 109,9 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde 90,2 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 34,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 2,81 dolar olan hisse başına kârı da bu senenin aynı döneminde 5,11 dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri ve kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, üç aylık temettü ödemelerinde yüzde 5 artışa gidileceği duyuruldu.

AMAZON'UN SATIŞLARI İLK ÇEYREKTE ARTTI

Amazon, 2026'nın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 181,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 155,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un net kârı da yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artarak 30,3 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 17,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,59 sent olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 2,78 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve kârı, bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 194 milyar dolar ile 199 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

META'NIN KÂRI YÜZDE 61 YÜKSELDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ise 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 56,3 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 42,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net kârı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 61 artarak 26,8 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 6,43 dolar olan hisse başına kârı bu yılın aynı döneminde 10,44 dolara ulaştı.

Meta'nın geliri ve kârı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde de 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

MİCROSOFT'UN KÂRI YÜZDE 23 ARTTI

Mali takviminde 31 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 82,9 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 70,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolara çıktı. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 25,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına kârı, bu dönemde 3,46 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Microsoft'un kârı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ayrıca şirketin Azure ve diğer bulut hizmetleri geliri yüzde 40 arttı.