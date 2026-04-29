Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor

ECB verilerine göre, Euro Bölgesi'nde şirketlere kullandırılan banka kredileri martta yıllık bazda yüzde 3,2 artarak şubat ayındaki yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, firmaların finansmana erişiminde kademeli bir iyileşmeye işaret etti.

HANE HALKI KREDİLERİNDE YATAY SEYİR

Aynı dönemde, hane halkına verilen kredilerde büyüme oranı yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı. Tüketici tarafında kredi talebinin dengeli bir görünüm sergilediği gözlendi.

PARA ARZI BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen geniş tanımlı para arzı M3, martta yüzde 3,2 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 3,1'in üzerine çıktı. Söz konusu veri şubat ayında yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti.

PİYASALAR ECB'NİN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, ECB'nin yarın gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakmasını öngörüyor. Öte yandan, İran kaynaklı gerilim ve buna bağlı yükselen enflasyon baskıları dikkatle izleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın tüm olası senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayarak gerektiğinde müdahale edebileceklerini ifade etti.

HAZİRAN İÇİN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Uzmanlara göre, mevcut sıkı para politikası duruşu ve artan jeopolitik riskler dikkate alındığında, haziran ayında yapılacak toplantıda faiz artışı seçeneği güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.