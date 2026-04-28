Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimde henüz uzlaşı olmamasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 10:51

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında yatırımcıların risk almaktan kaçınmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 608 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.330 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.019 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 48.035 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.135 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.817 puanda bulunuyor.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BÖLGE ENDEKSLERİNDEKİ PRİMLERİ TÖRPÜLÜYOR

Avrupa'da artan enerji maliyetleri bölgenin odağında kalmayı sürdürürken, enerji fiyatları hem verimlilik hem de gelecek döneme yönelik ekonomik istikrar açısından temel risk olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,7 artışla 101,9 dolardan günü tamamlarken, yeni günde de yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 2,1 artışla 103,9 dolara yükseldi.

Enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda bölgede enflasyonist baskıların güç kazanması beklenirken, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kararlarında enerji alanına ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

VON DER LEYEN'DEN FOSİL YAKIT "KIRILGANLIĞI" MESAJI

Bölgedeki yetkililerin açıklamaları da gündemdeki yerini korurken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın ciddi bir kırılganlık yarattığını ve Avrupa'yı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan von der Leyen, Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana ek enerji elde etmeden gaz ve petrol ithalatı için 27 milyar avro fazladan ödeme yaptıklarını bildirdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın 4 yıl içinde ikinci büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

İlginizi Çekebilir
ING’den Euro Bölgesi için uyarı: Nüfus, büyümeyi frenleyecek ING'den Euro Bölgesi için uyarı: Nüfus, büyümeyi frenleyecek 27 Nisan 2026 13:16
Almanya konut piyasasında kira baskısı sürüyor Almanya konut piyasasında kira baskısı sürüyor 27 Nisan 2026 12:38
Almanya’da tüketici güveni geriledi Almanya'da tüketici güveni geriledi 27 Nisan 2026 12:22
Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme 27 Nisan 2026 11:29
Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı 27 Nisan 2026 11:01
ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi 27 Nisan 2026 10:57
ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı 27 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı 27 Nisan 2026 10:23
Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı 27 Nisan 2026 10:19
Nikel fiyatları arz kısıtları ve jeopolitik risklerle iki yılın zirvesine çıktı Nikel fiyatları arz kısıtları ve jeopolitik risklerle iki yılın zirvesine çıktı 27 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Nisan 2026 10:14
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 27 Nisan 2026 09:30
