CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme

Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme

Piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta faiz artışına gitmeyeceği yönündeki beklentiler ağırlık kazanıyor. Goldman Sachs, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB’nin bu toplantıda faiz artırımı konusunda temkinli davranacağını öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 11:29

Goldman Sachs, politika yapıcıların enflasyona yönelik olası ikinci tur etkileri daha net değerlendirebilmek için mevcut seçeneklerini korumayı tercih edeceğini belirtiyor.

Piyasalarda bu haftaki toplantı için faiz artışı ihtimali yaklaşık %20 seviyesinde fiyatlanırken, haziran ayındaki toplantıda bu olasılığın %63'e yükseldiği ifade ediliyor. Goldman Sachs raporunda, yıl genelinde toplamda yaklaşık 58 baz puanlık faiz artışı beklendiği, bunun da kabaca iki adet 25 baz puanlık artışa karşılık geldiği vurgulanıyor. Bankanın temel senaryosu da benzer bir faiz patikasına işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.542,3900 Değişim 160,03 Son veri saati:
Düşük 14423,88 Yüksek 14583,91
Açılış
45,031 Değişim 0,0399 Son veri saati:
Düşük 44,9991 Yüksek 45,039
Açılış
52,9354 Değişim 0,2210 Son veri saati:
Düşük 52,7236 Yüksek 52,9446
Açılış
6.822,1910 Değişim 85,928 Son veri saati:
Düşük 6762,353 Yüksek 6848,281
Açılış
109,4750 Değişim 2,6873 Son veri saati:
Düşük 108,2209 Yüksek 110,9082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler