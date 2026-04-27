Nikel fiyatları arz kısıtları ve jeopolitik risklerle iki yılın zirvesine çıktı

Nikel piyasası, Endonezya’daki üretim kotalarının azaltılması ve küresel kükürt arzındaki daralma nedeniyle yükselen arz endişeleriyle birlikte son iki yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 10:16

Şanghay'da nikel fiyatları yüzde 1,8'e kadar artarak ton başına 19.350 dolar seviyesine çıktı ve Haziran 2024'ten bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Londra Metal Borsası'nda işlem gören vadeli kontratlar ise İran'daki çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükseliş kaydetti.

Endonezya'nın üretim kotasında yaptığı kesinti, küresel nikel arzının önemli bir bölümünü karşılayan ülkede üretimi sınırlandırarak piyasalarda daralma beklentilerini güçlendirdi.

Diğer metallerde ise daha sınırlı hareketler dikkat çekti. Bakır fiyatları yüzde 0,1 artışla 13.325 dolar seviyesine yükselirken, kalay yüzde 0,4 düşüşle 50.150 dolar seviyesine geriledi.

Uzmanlar, nikeldeki yükselişin yalnızca arz sıkışıklığıyla açıklanamayacağını belirtiyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimler, küresel lojistik ve tedarik zincirlerine yönelik riskleri artırarak fiyatlar üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Piyasalar, hem jeopolitik gelişmeleri hem de arz kısıtlamalarının kalıcı olup olmayacağını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
