Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran ile müzakere yapmak üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'ın müzakerelerdeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini önerdiği, nükleer müzakerelerin ise daha sonraki bir aşamaya bırakılmasını teklif ettiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından müzakere sürecine yönelik iyimserlikle ve enerji fiyatlarındaki düşüş beklentisi risk iştahının artmasında etkili olurken, Avrupa piyasalarında alıcılı bir görünüm öne çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.383 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 24.211 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 47.778 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.179 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 17.765 puanda bulunuyor.

ECB VE BOE'NİN KARARI ODAĞA YERLEŞTİ

Orta Doğu'da haber akışının yanı sıra bölgede merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

ECB ve BoE'nin ileride izlenecek yol haritasında enerji fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı tahmin edilirken, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunda büyük bir yükselişe yol açması halinde faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara dahil olması bekleniyor.

Ayrıca bölgede diğer merkez bankalarının kararları da takip edilecek. Macaristan Merkez Bankasının (MNB) yarın açıklayacağı para politikası kararında politika faizini yüzde 6,25'te sabit tutacağı tahmin ediliyor. Bölgede perşembe günü de Danimarka Merkez Bankasının faiz kararı izlenecek.

ABD İLE AB'DEN KRİTİK MİNERALLERE YÖNELİK ORTAK EYLEM PLANI

ABD ile Avrupa Birliği (AB), kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik eylem planı üzerinde anlaştı.

Söz konusu eylem planının kritik minerallerin ticaretine ilişkin bağlayıcı çok taraflı anlaşma imzalanması amacını taşırken, kritik mineraller tedarik zincirleriyle ilgili ticaret politikalarını ve tedbirlerini koordine etmek için ABD ile AB arasındaki başlıca mekanizma olarak hizmet edecek.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtti.