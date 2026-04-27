Mısır'dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal!

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, alışveriş merkezleri ve restoranların yerel saatle 23.00'te kapatılmasını öngören önceki kararın durdurulduğu ve çalışma saatlerinde daha önce uygulanan normal düzene dönüldüğü belirtildi.

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, mevcut krizin etkilerine ilişkin gelişmeleri ve "ABD-İsrail/İran" askeri operasyonlarının bölgesel, küresel ve yerel düzeyde ekonomik yansımalarını ele almak üzere Merkezi Kriz Yönetim Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Medbuli, bölge ve dünya ülkeleri üzerinde etkili olan krizin yansımaları karşısında tüketimi azaltma kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Açıklamada, Kriz Yönetim Komitesinin, umuma açık mağazalar, alışveriş merkezleri ve restoranların saat 23.00'te kapatılmasına ilişkin kararın durdurulmasını ve daha önce uygulanan normal çalışma saatlerine dönülmesini onayladığı kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Humsani, yerel "Extra" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu kararın "tamamen iptal edildiğini" ancak pazar günleri uzaktan çalışma dahil diğer tasarruf tedbirlerinin yürürlükte kalacağını söyledi.

Humsani, kararın özellikle turizm sektörü başta olmak üzere özel sektörün talepleri üzerine iptal edildiğini ifade etti.

Mısır'da, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi hükümet önlemi uygulanmaya başlanmıştı.

Mısır hükümeti, 28 Mart'tan itibaren bir ay süreyle mağaza, alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin hafta boyunca yerel saatle 21.00'de, perşembe ve cuma günleri ise yerel saatle 22.00'de kapatılmasını kararlaştırmış, daha sonra kapanış saati 23.00'e uzatılmıştı.

Hükümet, ayrıca enerji tüketimini azaltmak için yollardaki reklam panolarının aydınlatmasının durdurulması, cadde ve meydanlardaki ışıklandırmanın azaltılması gibi tedbirleri içeren sıkı bir plan uygulamaya koymuştu.