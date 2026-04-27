Mısır'dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal!

Mısır hükümeti, enerji tüketimini azaltmak amacıyla alışveriş merkezleri ve restoranlar için uygulanan erken kapanma kararının iptal edildiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 09:10

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, alışveriş merkezleri ve restoranların yerel saatle 23.00'te kapatılmasını öngören önceki kararın durdurulduğu ve çalışma saatlerinde daha önce uygulanan normal düzene dönüldüğü belirtildi.

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, mevcut krizin etkilerine ilişkin gelişmeleri ve "ABD-İsrail/İran" askeri operasyonlarının bölgesel, küresel ve yerel düzeyde ekonomik yansımalarını ele almak üzere Merkezi Kriz Yönetim Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Medbuli, bölge ve dünya ülkeleri üzerinde etkili olan krizin yansımaları karşısında tüketimi azaltma kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Açıklamada, Kriz Yönetim Komitesinin, umuma açık mağazalar, alışveriş merkezleri ve restoranların saat 23.00'te kapatılmasına ilişkin kararın durdurulmasını ve daha önce uygulanan normal çalışma saatlerine dönülmesini onayladığı kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Humsani, yerel "Extra" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu kararın "tamamen iptal edildiğini" ancak pazar günleri uzaktan çalışma dahil diğer tasarruf tedbirlerinin yürürlükte kalacağını söyledi.

Humsani, kararın özellikle turizm sektörü başta olmak üzere özel sektörün talepleri üzerine iptal edildiğini ifade etti.

Mısır'da, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi hükümet önlemi uygulanmaya başlanmıştı.

Mısır hükümeti, 28 Mart'tan itibaren bir ay süreyle mağaza, alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin hafta boyunca yerel saatle 21.00'de, perşembe ve cuma günleri ise yerel saatle 22.00'de kapatılmasını kararlaştırmış, daha sonra kapanış saati 23.00'e uzatılmıştı.

Hükümet, ayrıca enerji tüketimini azaltmak için yollardaki reklam panolarının aydınlatmasının durdurulması, cadde ve meydanlardaki ışıklandırmanın azaltılması gibi tedbirleri içeren sıkı bir plan uygulamaya koymuştu.

Şeyma Yorgancı - Editör

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 24 Nisan 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Nisan 2026 09:34
Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı 24 Nisan 2026 09:33
ABD’de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde ABD'de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde 24 Nisan 2026 09:28
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı 24 Nisan 2026 09:14
Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç 24 Nisan 2026 08:53
Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu 24 Nisan 2026 07:58
ABD’de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi 24 Nisan 2026 07:27
Intel’in geliri ilk çeyrekte arttı Intel'in geliri ilk çeyrekte arttı 24 Nisan 2026 07:25
Nike 1400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Nike 1400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 24 Nisan 2026 07:24
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 24 Nisan 2026 06:35
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 23 Nisan 2026 16:40
