CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 arttığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 06:35

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite, Mart 2026 döneminde 3,96 milyar kilovata ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 15,5 artış kaydetti.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi kapasitesindeki artış etkili oldu.

Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 1,24 milyar kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 22,4 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.335,4900 Değişim 254,90 Son veri saati:
Düşük 14243,57 Yüksek 14498,47
Açılış
45,0128 Değişim 0,0771 Son veri saati:
Düşük 44,93 Yüksek 45,0071
Açılış
52,6283 Değişim 0,1154 Son veri saati:
Düşük 52,5438 Yüksek 52,6592
Açılış
6.765,1370 Değişim 63,116 Son veri saati:
Düşük 6753,642 Yüksek 6816,758
Açılış
108,4251 Değişim 1,7673 Son veri saati:
Düşük 108,0892 Yüksek 109,8565
Açılış
BİST En Aktif Hisseler