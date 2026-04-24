Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite, Mart 2026 döneminde 3,96 milyar kilovata ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 15,5 artış kaydetti.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi kapasitesindeki artış etkili oldu.

Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 1,24 milyar kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 22,4 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.