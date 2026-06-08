Japonya ekonomisi 2026 ilk çeyrekte yavaşladı: Sermaye harcamalarındaki düşüş büyümeyi sınırladı

Revize edilen resmi verilere göre, ekonomi ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüme kaydetti. Bu oran, önceki %2,1'lik tahminin altında kalırken piyasa beklentilerinin ise üzerinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmamış verilere göre GSYH çeyreklik bazda %0,5 arttı. Bu sonuç hem beklentileri aştı hem de önceki öncü verilerle uyumlu kaldı.

Ülke ekonomisinin temel itici gücü olan özel tüketim harcamaları %0,3 oranında artarak istikrarlı seyrini korudu. Buna karşın şirketlerin sermaye harcamaları %0,7 oranında gerileyerek önceki artış beklentisinin tersine aşağı yönlü revize edildi.

Dış talep büyümeye 0,3 puan katkı sağlarken, iç talep de 0,2 puanlık pozitif etki yarattı. Her iki kalem de önceki tahminlerle paralel seyretti.

Cabinet Office of Japan tarafından açıklanan verilere göre hükümet, artan enerji maliyetlerinin hane halkı üzerindeki etkisini azaltmak için 19 milyar dolarlık ek bütçe paketini onayladı. Bu adımın, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen mali baskıları hafifletmesi hedefleniyor.