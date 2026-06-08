CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya ekonomisi 2026 ilk çeyrekte yavaşladı: Sermaye harcamalarındaki düşüş büyümeyi sınırladı

Japonya ekonomisi 2026 ilk çeyrekte yavaşladı: Sermaye harcamalarındaki düşüş büyümeyi sınırladı

Japan ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde zayıflayan sermaye yatırımları nedeniyle büyüme hızında yavaşlama yaşadı.

Oluşturma Tarihi 08 Haziran 2026 07:50

Revize edilen resmi verilere göre, ekonomi ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüme kaydetti. Bu oran, önceki %2,1'lik tahminin altında kalırken piyasa beklentilerinin ise üzerinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmamış verilere göre GSYH çeyreklik bazda %0,5 arttı. Bu sonuç hem beklentileri aştı hem de önceki öncü verilerle uyumlu kaldı.

Ülke ekonomisinin temel itici gücü olan özel tüketim harcamaları %0,3 oranında artarak istikrarlı seyrini korudu. Buna karşın şirketlerin sermaye harcamaları %0,7 oranında gerileyerek önceki artış beklentisinin tersine aşağı yönlü revize edildi.

Dış talep büyümeye 0,3 puan katkı sağlarken, iç talep de 0,2 puanlık pozitif etki yarattı. Her iki kalem de önceki tahminlerle paralel seyretti.

Cabinet Office of Japan tarafından açıklanan verilere göre hükümet, artan enerji maliyetlerinin hane halkı üzerindeki etkisini azaltmak için 19 milyar dolarlık ek bütçe paketini onayladı. Bu adımın, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen mali baskıları hafifletmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak 04 Haziran 2026 10:31
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Haziran 2026 09:54
Morgan Stanley ve UniCredit’ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir Morgan Stanley ve UniCredit'ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir 04 Haziran 2026 08:56
Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı 04 Haziran 2026 08:52
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor 04 Haziran 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 03 Haziran 2026 16:41
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 03 Haziran 2026 11:17
ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı 03 Haziran 2026 09:04
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir 02 Haziran 2026 16:25
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Haziran 2026 13:34
Almanya’da yoksulluk rekor seviyeye ulaştı: Oran yüzde 16,1’e yükseldi Almanya’da yoksulluk rekor seviyeye ulaştı: Oran yüzde 16,1’e yükseldi 02 Haziran 2026 11:46
Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor 02 Haziran 2026 10:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.694,1900 Değişim 241,60 Son veri saati:
Düşük 13661,82 Yüksek 13903,42
Açılış
46,107 Değişim 0,0459 Son veri saati:
Düşük 46,058 Yüksek 46,1039
Açılış
53,2254 Değişim 0,1151 Son veri saati:
Düşük 53,1022 Yüksek 53,2173
Açılış
6.391,8180 Değişim 78,881 Son veri saati:
Düşük 6373,57 Yüksek 6452,451
Açılış
100,4318 Değişim 2,3408 Son veri saati:
Düşük 99,2209 Yüksek 101,5617
Açılış
BİST En Aktif Hisseler