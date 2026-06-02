Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor

SMBC Nikko Securities stratejisti Makoto Noji, yükselen petrol fiyatlarının ve hükümetin olası genişleyici mali politikalarının yen üzerinde ek baskı yaratabileceğini ifade etti.

Noji, son yıllarda maliyet kaynaklı enflasyonun Japon halkı üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu, talebi artırmaya yönelik adımların ise enflasyonu daha da hızlandırabileceğini belirtti.

Noji ayrıca, enflasyon ve yen değer kaybını sınırlamak için döviz piyasasına müdahale ve para politikasında sıkılaşma adımlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise gerektiğinde döviz piyasasında gerekli müdahalelerin yapılabileceğini vurguladı.