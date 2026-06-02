Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor

Japonya, artan enerji maliyetleri ve olası mali genişleme adımlarının etkisiyle Japon yeni üzerinde ciddi baskı oluşabileceği yönünde uyarılarla karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, para biriminin tarihi bir değer kaybı sürecine yaklaşabileceğine dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 10:22

SMBC Nikko Securities stratejisti Makoto Noji, yükselen petrol fiyatlarının ve hükümetin olası genişleyici mali politikalarının yen üzerinde ek baskı yaratabileceğini ifade etti.

Noji, son yıllarda maliyet kaynaklı enflasyonun Japon halkı üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu, talebi artırmaya yönelik adımların ise enflasyonu daha da hızlandırabileceğini belirtti.

Noji ayrıca, enflasyon ve yen değer kaybını sınırlamak için döviz piyasasına müdahale ve para politikasında sıkılaşma adımlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise gerektiğinde döviz piyasasında gerekli müdahalelerin yapılabileceğini vurguladı.

Deniz Dalgıç - Editör

