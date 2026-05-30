ABD, İran’a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu: Gerilim müzakerelerle paralel tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar sürerken Washington yönetimi, Tahran’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2026 11:51

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu adımın İran'a yönelik ekonomik baskı politikasının bir parçası olduğunu ifade etti. Bessent ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki bazı müttefikleriyle birlikte İranlı yetkililere ait olduğu iddia edilen yurt dışı varlıkları da hedef aldığını belirtti.

Öte yandan devam eden görüşmelerle ilgili farklı açıklamalar da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın serbest geçişe açılması ve nükleer programın sonlandırılması yönünde bazı şartları kabul ettiğini öne sürdü.

İran ise bu iddialara temkinli yaklaşarak Trump'ın açıklamalarını "gerçek ile yanlış bilgilerin karışımı" olarak değerlendirdi.

Bessent ayrıca İran ekonomisinin ciddi bir kriz içinde olduğunu, ülkede enflasyonun çok yüksek seviyelere ulaştığını ve halka gıda kuponu dağıtıldığını da ileri sürdü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

