Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de kişisel tüketim harcamalarında artış!

ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2026 16:42

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1'den az azalış kaydetti.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler martta yüzde 0,5 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. Kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 1 artmıştı.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ AYLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3,8 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,5 yükseleceği tahmin edilen endeks, yıllık bazda ise beklentiler dahilinde artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu.

Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 yükselmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

