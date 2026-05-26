CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB: Enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelleyeceğiz

ECB: Enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelleyeceğiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin ve tırmanan enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi makroekonomik görünümünü belirgin şekilde kötüleştirdiğini vurguladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 14:45

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'ye mülakat veren Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Avrupa ekonomisi üzerindeki doğrudan etkilerini değerlendirdi.

Lane, petrol fiyatlarının bankanın mart ayındaki öngörülerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının enerji piyasasındaki şoku hafifletmesine rağmen enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğüne dikkati çekti.

Anket verilerinden ve diğer göstergelerden belirsizliğin arttığının net şekilde görülebildiğini aktaran Lane, "Yüksek enerji fiyatları, Avrupa genelinde tüketim ve yatırımları aşağı yönlü baskılıyor. Avro Bölgesi net bir enerji ithalatçısı olduğu için bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir ayak bağı oluşturuyor. Bölgedeki çatışmaların uzaması, Avrupa ekonomisinde daha uzun süreli bir zayıflama dönemine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENECEK

ECB'nin üç ayda bir güncellediği makroekonomik tahminlerin 11 Haziran'daki toplantıda masaya yatırılacağını belirten Lane, haziran ayında enflasyon tahminlerini muhtemelen daha da yukarı yönlü revize edeceklerini kaydetti.

Banka olarak faiz patikasına yönelik önceden bir taahhütte bulunmadıklarını hatırlatan Lane, krizin derinleşme boyutuna göre üç farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Şokun kalıcı ve orta ölçekte kalması durumunda sınırlı bir faiz tepkisinin yeterli olacağını aktaran Lane, krizin doğrusal olmayan bir şekilde büyümesi halinde ise daha güçlü bir parasal sıkılaşma döngüsünün kaçınılmaz olacağını vurguladı.

"2022'DEKİ HATALAR TEKRARLANMAYACAK"

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ECB'nin enflasyon şokuna müdahalede geciktiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Başekonomist Lane, 2022 yılındaki şartlar ile bugünün oldukça farklı olduğunu savundu.

Lane, 2022'de pandemi sonrası hızla açılan talep yönlü bir ekonomi ve negatif faiz ortamı olduğunu, bugün ise Avrupa genelinde iç talebin zayıf seyrettiğini belirtti.

ECB'nin bu yeni şoka faiz ve enflasyonun yüzde 2 civarında dengelendiği "nötr" bir pozisyonda yakalandığını kaydeden Lane, bankanın süreci yakından takip ettiğini ve kararların gelecekteki verilere göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

11 HAZİRAN'DA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Öte yandan, piyasalarda ECB'nin faiz artırımına gideceğine dair öngörüler öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor.

Artan enflasyonist riskleri değerlendiren analistler, ECB'nin 11 Haziran'daki faiz kararında politika faizini yüzde 2 seviyesinden 2,25'e yükseltebileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 25 Mayıs 2026 14:10
Alman sanayisinde istihdam daralıyor Alman sanayisinde istihdam daralıyor 25 Mayıs 2026 12:27
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 25 Mayıs 2026 12:22
Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi 25 Mayıs 2026 11:59
Stournaras’tan ECB’ye uyarı: Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi zayıflatabilir Stournaras’tan ECB'ye uyarı: Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi zayıflatabilir 25 Mayıs 2026 11:35
BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir 25 Mayıs 2026 11:11
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Mayıs 2026 11:01
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 10:01
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 09:30
Beyaz Saray’dan Fed mesajı: Petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gündeme gelebilir Beyaz Saray’dan Fed mesajı: Petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gündeme gelebilir 25 Mayıs 2026 09:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9113 Değişim 0,2218 Son veri saati:
Düşük 45,6889 Yüksek 45,9107
Açılış
53,4262 Değişim 0,1341 Son veri saati:
Düşük 53,3442 Yüksek 53,4783
Açılış
6.677,0210 Değişim 100,190 Son veri saati:
Düşük 6659,939 Yüksek 6760,129
Açılış
112,5038 Değişim 4,0587 Son veri saati:
Düşük 111,7209 Yüksek 115,7796
Açılış
BİST En Aktif Hisseler