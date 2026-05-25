Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yatay hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,04 azalışla 13.802,08 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 76,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 4,12 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile ticaret oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.