Almanya'dan havacılık hamlesi: Vergi indirimine gidecek

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), havacılık sektörünü desteklemek amacıyla bilet başına alınan havacılık vergisinin temmuz ayından itibaren düşürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyi onayladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 11:38

Perşembe akşamı geç saatlerde kabul edilen düzenleme uyarınca vergi oranları, Mayıs 2024 seviyelerine çekilecek.

Uluslararası havayolu şirketleri, Almanya'daki havalimanı harçları ve vergilerinin yüksekliğinden uzun süredir şikayet ediyor, ülkedeki uçuş ağlarını daraltma tehdidinde bulunuyordu.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki kabinenin nisan ayında onayladığı bu adım, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, önceki hükümet tarafından 2024'te yapılan vergi artışını geri çekme vaadini de yerine getiriyor.

Havalimanı harçlarına ek olarak havayolu şirketlerine yüklenen vergide, uçuş mesafesine göre bilet başına 2,50 ila 11,40 avro indirim yapılacak.

Söz konusu indirimin uçak biletlerini doğrudan ucuzlatıp ucuzlatmayacağı, havayolu şirketlerinin bu tasarrufu yolculara yansıtıp yansıtmayacağına bağlı olacak.

Sektör uzmanları, son dönemde jet yakıtı fiyatlarında yaşanan keskin artışlar nedeniyle indirimin bilet fiyatlarına yansımasını şüpheli görüyor.

Alman hükümetinin havacılık sektörüne nefes aldırmak amacıyla attığı bu adım, devlet bütçesinde yüz milyonlarca avroluk gelir kaybına da yol açacak.

Yasa taslağındaki projeksiyonlara göre, vergi indirimi nedeniyle federal bütçede bu yılın ikinci yarısı için 170 milyon ila 185 milyon avroluk gelir açığı oluşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise devletin yıllık vergi kaybının 355 milyon avroya ulaşacağı ve bu açığın 2030 yılına kadar kümülatif olarak artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

