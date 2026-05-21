Rusya'nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı

Rusya'nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı

Rusya’nın buğday ihracatı yıl başından bu yana yüzde 30 artarak 14 milyon tona ulaştı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 12:31

Rusya Federal Tarım Ürünleri İhracatı Geliştirme Merkezi (Agroexport) Başkanı İlya İlyuşin, ülkenin Sirius bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Rusya'nın yıl başından bu yana gerçekleştirdiği buğday ihracatına ilişkin detaylar paylaşan İlyuşin, Mısır'a buğday ihracatının yüzde 19, Türkiye'ye yüzde 200, Sudan'a yüzde 78, Kenya ve Kazakistan'a yüzde 500, Sri Lanka'ya yüzde 260, Azerbaycan'a ise yüzde 700'den fazla yükseldiğini ifade etti.

Arpa ihracatının 10 Mayıs itibarıyla yüzde 70 arttığına işaret eden İlyuşin, "Rusya'nın buğday ihracatı yıl başından bu yana yüzde 30 artarak 14 milyon tona ulaştı." dedi.

Rusya'nın mısır ihracatının söz konusu dönemde yüzde 120 arttığına dikkati çeken İlyuşin, İran'a sevkiyatın yüzde 86 ve Çin'e yüzde 44 yükseldiğini kaydetti.

Rusya, buğday başta olmak üzere tahıl ve tarım ürünleri ihracatında dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

