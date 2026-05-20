Anasayfa Finans Ekonomi Philadelphia Fed'den faiz mesajı: Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirim yok

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, ABD para politikasına ilişkin değerlendirmesinde faiz oranlarının mevcut seviyelerde korunmasının uygun olduğunu belirterek, faiz indirimi için enflasyonda kalıcı bir iyileşme görülmesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 09:46

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut para politikasını "ılımlı derecede sıkı" olarak tanımlarken, bu yaklaşımın enflasyon baskılarının kontrol altında tutulmasına katkı sağladığını ifade etti. Faiz indirimlerinin ancak enflasyonda sürdürülebilir ve kalıcı bir gerileme yaşanması halinde gündeme gelebileceğini vurguladı.

ABD iş gücü piyasasının genel görünümünün dengeli ve istikrarlı olduğunu belirten Paulson, buna rağmen enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon açısından önemli bir risk oluşturduğunu kaydeden Fed yetkilisi, özellikle jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünüm üzerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzı üzerindeki etkisinin yakından izlendiğini ifade eden Paulson, arz kaynaklı şokların kısa sürede sona ermesi halinde enflasyon baskılarının da hızlı şekilde hafifleyebileceğini dile getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

