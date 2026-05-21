Avro Bölgesi'nde bileşik PMI geriledi

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,5 puanla Ekim 2023'ten bu yana ölçülen en düşük seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 12:10

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda 48,8 olan bileşik PMI, mayısta 47,5'e gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana ölçülen en düşük seviyesine indi.

Nisan ayında 52,2 olan imalat sanayi PMI ise mayısta 51,4 seviyesine düştü. Böylece imalat sanayi PMI, son 3 ayın en düşük seviyesinde belirlendi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 47,6'dan 46,4'e inerek son 63 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör iş faaliyetlerinin mayıs ayında daralmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki düşüş hızlanırken, iş dünyası güveni azaldı.

Maliyet baskılarındaki artış faaliyet seviyelerindeki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Girdi fiyatları son 3,5 yılın en hızlı yükselişini gösterirken, enflasyon da hız kazandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

