CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı

OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ülkelerinde ekonomik büyüme, 2026 yılının ilk çeyreğinde sınırlı da olsa ivme kazandı. Bölge genelinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 0,4’e yükselirken, bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 13:51

OECD'nin yayımladığı geçici verilere göre, verisi açıklanan 28 ülke arasında ekonomik performans farklılık gösterdi. İlk çeyrekte 20 ülke büyüme kaydederken, iki ülkede ekonomik faaliyetler sabit kaldı, altı ülkede ise daralma yaşandı.

G7 ülkeleri içerisinde dikkat çeken yükselişlerden biri United Kingdom ekonomisinde görüldü. İngiltere'de büyüme oranı yüzde 0,2'den yüzde 0,6'ya yükselirken, özel tüketim ve kamu harcamalarındaki artış büyümeyi destekledi.

United States ekonomisi de ilk çeyrekte hız kazandı. Bir önceki dönemde yüzde 0,1 olan büyüme oranı yüzde 0,5'e çıktı. Kamu harcamalarındaki artış, ihracattaki toparlanma ve yatırımlardaki yükseliş ABD ekonomisinin büyümesine katkı sağladı.

Japan ekonomisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükselirken, Germany ekonomisi yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Canada ise önceki çeyrekte yaşadığı yüzde 0,2'lik daralmanın ardından yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

Buna karşılık France ekonomisi ilk çeyrekte durağan bir görünüm sergiledi. OECD, özel tüketim, yatırım ve ihracattaki zayıflığın ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Italy ekonomisinde ise büyüme hız kaybetti. Önceki çeyrekte yüzde 0,3 olan büyüme oranı yüzde 0,1'e geriledi. OECD, iç talepteki zayıflamanın bu yavaşlamada etkili olduğunu açıkladı.

OECD ülkeleri arasında ilk çeyreğin en güçlü büyüme performansı yüzde 1,7 ile South Korea tarafından kaydedildi. Finland yüzde 0,9 büyürken, Hungary ve Switzerland ekonomileri yüzde 0,8 genişledi.

En sert ekonomik daralma ise yüzde 2 ile Ireland ekonomisinde görüldü. Israel ve Mexico ekonomileri de yüzde 0,8 küçüldü.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise OECD bölgesinde büyüme oranı yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı. G7 ülkeleri içinde yıllık bazda en güçlü büyüme yüzde 2,7 ile ABD'de gerçekleşirken, en düşük büyüme performansı yüzde 0,3 ile Almanya'da kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti 20 Mayıs 2026 16:50
FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski 20 Mayıs 2026 15:54
ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor 20 Mayıs 2026 15:35
Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB’de faiz süreci belirsizliği azaldı Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB'de faiz süreci belirsizliği azaldı 20 Mayıs 2026 15:25
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Mayıs 2026 15:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Mayıs 2026 13:13
Rusya, Çin ile enerjide önemli bir şey üzerinde anlaştı Rusya, Çin ile enerjide "önemli bir şey" üzerinde anlaştı 20 Mayıs 2026 13:09
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 3’e yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3'e yükseldi 20 Mayıs 2026 13:02
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı satın alınacağını doğruladı Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı satın alınacağını doğruladı 20 Mayıs 2026 12:59
Almanya’da üretici fiyatları 3 yılın zirvesinde! Almanya'da üretici fiyatları 3 yılın zirvesinde! 20 Mayıs 2026 10:54
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Mayıs 2026 10:50
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Mayıs 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.849,5100 Değişim 216,54 Son veri saati:
Düşük 13847,09 Yüksek 14063,63
Açılış
45,6201 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,1222 Değişim 0,2946 Son veri saati:
Düşük 53,0423 Yüksek 53,3369
Açılış
6.618,6930 Değişim 91,784 Son veri saati:
Düşük 6612,233 Yüksek 6704,017
Açılış
109,7989 Değişim 3,4116 Son veri saati:
Düşük 109,52 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler