OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı

OECD'nin yayımladığı geçici verilere göre, verisi açıklanan 28 ülke arasında ekonomik performans farklılık gösterdi. İlk çeyrekte 20 ülke büyüme kaydederken, iki ülkede ekonomik faaliyetler sabit kaldı, altı ülkede ise daralma yaşandı.

G7 ülkeleri içerisinde dikkat çeken yükselişlerden biri United Kingdom ekonomisinde görüldü. İngiltere'de büyüme oranı yüzde 0,2'den yüzde 0,6'ya yükselirken, özel tüketim ve kamu harcamalarındaki artış büyümeyi destekledi.

United States ekonomisi de ilk çeyrekte hız kazandı. Bir önceki dönemde yüzde 0,1 olan büyüme oranı yüzde 0,5'e çıktı. Kamu harcamalarındaki artış, ihracattaki toparlanma ve yatırımlardaki yükseliş ABD ekonomisinin büyümesine katkı sağladı.

Japan ekonomisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükselirken, Germany ekonomisi yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Canada ise önceki çeyrekte yaşadığı yüzde 0,2'lik daralmanın ardından yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

Buna karşılık France ekonomisi ilk çeyrekte durağan bir görünüm sergiledi. OECD, özel tüketim, yatırım ve ihracattaki zayıflığın ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Italy ekonomisinde ise büyüme hız kaybetti. Önceki çeyrekte yüzde 0,3 olan büyüme oranı yüzde 0,1'e geriledi. OECD, iç talepteki zayıflamanın bu yavaşlamada etkili olduğunu açıkladı.

OECD ülkeleri arasında ilk çeyreğin en güçlü büyüme performansı yüzde 1,7 ile South Korea tarafından kaydedildi. Finland yüzde 0,9 büyürken, Hungary ve Switzerland ekonomileri yüzde 0,8 genişledi.

En sert ekonomik daralma ise yüzde 2 ile Ireland ekonomisinde görüldü. Israel ve Mexico ekonomileri de yüzde 0,8 küçüldü.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise OECD bölgesinde büyüme oranı yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı. G7 ülkeleri içinde yıllık bazda en güçlü büyüme yüzde 2,7 ile ABD'de gerçekleşirken, en düşük büyüme performansı yüzde 0,3 ile Almanya'da kaydedildi.