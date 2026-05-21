Borsa'da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi

Tarihi 15.000 puanlık rekorun ardından geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, tepki alımlarıyla pozitif başlangıç yaptığı perşembe gününün ilk yarısında kritik 14.000 puan eşiğinin altına geriledi.

BORSA KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜ

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,48 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 13.899,53 puana indi.

Toplam işlem hacmi 72,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,35 ile ticaret, en fazla kaybeden ise yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalmasına karşın, dünya genelinde açıklanmaya devam eden Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ANALİSTLER DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİNİ AÇIKLADI

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.