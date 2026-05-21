Almanya ve Fransa’da özel sektör daralıyor: İran savaşı etkisiyle PMI verileri sert geriledi

Almanya'da özel sektör faaliyetleri Mayıs ayında da küçülme göstererek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin dış şoklara karşı kırılganlığını artırdı.

S&P Global tarafından açıklanan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs'ta 48,4'ten 48,6'ya sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ancak endeks, büyüme ile daralmayı ayıran 50 puanlık kritik eşik seviyesinin altında kaldı. Piyasalarda ise daha güçlü bir toparlanma beklentisi vardı.

Talepteki zayıflama ve yüksek enflasyon baskısı, hem imalat hem de hizmet sektörlerinde daralmayı beraberinde getirdi. Hizmet sektörü kısmi bir iyileşme gösterse de genel ekonomik aktiviteyi desteklemekte yetersiz kaldı.

Fransa'da ise tablo daha sert oldu. Artan enerji maliyetleri, hem tüketiciler hem de işletmeler üzerinde baskı oluşturarak son beş buçuk yılın en hızlı ekonomik daralmasına yol açtı.

S&P Global Bileşik PMI verisi Fransa'da Nisan'daki 47,6 seviyesinden Mayıs'ta 43,5'e kadar geriledi. Bloomberg anketlerinde ise sınırlı bir toparlanma beklentisi hakimdi.

Kuruluşun değerlendirmesine göre hem imalat hem de hizmet sektörlerinde belirgin bir düşüş yaşanırken, şirketler İran'daki savaşın enerji ve yakıt maliyetlerini artırdığını ve bunun genel ekonomik belirsizliği derinleştirdiğini ifade etti.