Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 10:10

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 28,05 puan ve yüzde 0,20 artışla 14.040,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 düşerken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması ve güçlü gelen Nvidia bilançosuyla risk iştahı yeniden artarken, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

