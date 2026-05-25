BlackRock'tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında yaklaşan baskıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını yeniden şekillendirebileceğini açıkladı. Şirkete göre bu baskılar, Fed’i ya faiz indirimine yöneltebilir ya da borçlanma maliyetlerini uzun süre yüksek seviyede tutmak zorunda bırakabilir.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 11:11

BlackRock, piyasalarda yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemine ilişkin faiz artışı beklentilerinin ise fazla fiyatlandığını ve bunun bir "yanlış fiyatlama" oluşturduğunu savunuyor.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ZEMİN OLUŞUYOR"

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yarattığı enflasyon baskısı ve "yüksek faizlerin daha uzun süre devam edeceği" beklentisiyle dalgalanırken, BlackRock Asya-Pasifik Bölgesi Küresel Sabit Getiri Başkanı Navin Saigal dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg Television'a konuşan Saigal, mevcut ekonomik koşulların bir faiz indirimini daha olası hale getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beni faiz artırımı ile indirim arasında bir seçim yapmaya zorlarsanız, şu anda faiz indirimi ihtimalini destekleyen daha fazla faktör olduğunu düşünüyorum."

Saigal, piyasa beklentileri ile ekonomik gerçekler arasında önemli bir uyumsuzluk bulunduğunu ve bunun ciddi bir "yanlış fiyatlama" yarattığını da vurguladı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI VE İŞ GÜCÜ RİSKİ

Saigal'a göre ABD ekonomisi, özellikle yapay zekâ odaklı şirket yatırımları sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak bu yatırımların uzun vadede iş gücünün yerini teknolojiye bırakma eğilimini hızlandırabileceğini belirtti.

Bu durumun ilerleyen dönemde iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratacağını ifade eden Saigal, bunun Fed açısından ya politika faizlerinin sabit tutulmasını ya da faiz indirimi ihtimalini güçlendireceğini söyledi.

"EN GÜVENLİ SEÇENEK BEKLEMEK"

Piyasalarda Bank of America'nın enflasyon uyarıları ve bazı Fed yetkililerinin şahin açıklamalarıyla birlikte faiz artışı senaryoları tartışılırken, BlackRock daha temkinli bir yaklaşımın öne çıktığını belirtiyor.

Saigal, ekonomik görünümün netleşmediği mevcut ortamda Fed için en rasyonel adımın "bekle ve gör" stratejisi olduğunu ifade ederek, kısa vadede politika değişikliğinin riskli olabileceğine dikkat çekti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

