Japonya’da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde!

Japonya'da çekirdek enflasyon nisan ayında beklentilerin altında kalarak Mart 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Veriler, Bank of Japan'ın kısa vadede faiz artırımı ihtimalinin zayıflayabileceğine işaret etti.

Taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 1,4 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 1,7 seviyesindeydi. Mart ayında ise çekirdek enflasyon yüzde 1,8 olarak kaydedilmişti.

MANŞET ENFLASYON BOJ HEDEFİNİN ALTINDA KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Manşet enflasyon da mart ayındaki yüzde 1,5 seviyesinden yüzde 1,4'e geriledi. Böylece enflasyon üst üste dördüncü ayda da Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

BOJ'un yakından takip ettiği, gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan "çekirdek-çekirdek" enflasyon göstergesi ise yüzde 2,4'ten yüzde 1,9 seviyesine düştü.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

İran kaynaklı jeopolitik gerilimlere rağmen Japonya'da enerji fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi. Mart ayında enerji fiyatlarındaki düşüş yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler, zayıflayan enflasyon görünümünün Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında temkinli duruşunu korumasına neden olabileceğini değerlendiriyor.