Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu’daki gerilim ve enerji arzına ilişkin gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında görüşmelerde “son aşamaya” gelindiğini söylerken, İran tarafı ise olası bir müdahaleye karşı bölge dışına da yayılabilecek misilleme tehdidinde bulundu.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 08:54

ABD ham petrolü, Trump'ın açıklamalarının ardından çarşamba günü varil başına 98 dolar seviyelerine kadar geriledi. Brent petrol ise yüzde 5,6'lık sert düşüş sonrası 106 dolar civarında dengelendi. Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu'daki savaşın uzaması ve arzın kısıtlanması nedeniyle küresel petrol stoklarının bu ay rekor hızda azaldığını belirtiyor. Piyasalarda, enerji akışına ilişkin belirsizliklerin kısa vadede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ABD TAHVİLLERİ VE BORSALARDA TOPARLANMA

ABD'de uzun vadeli tahvil faizleri, hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine çıkmasının ardından geri çekildi. ABD 30 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 6 baz puan düşmesine rağmen yüzde 5,12'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Hisse senedi piyasalarında ise toparlanma dikkat çekti. S&P 500 endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 1,7 değer kazandı. Vadeli işlemler de ABD ve Avrupa piyasalarında pozitif açılış sinyali veriyor.

YAPAY ZEKA RÜZGARI ASYA PİYASALARINI DESTEKLİYOR

Asya piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü yükselişler yaşanıyor. Yapay zeka yatırımlarına yönelik ilginin yeniden canlanması ve yaklaşan halka arzlar teknoloji sektörünü destekliyor. MSCI Dünya Endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Asya hisseleri yüzde 2,7 prim yaptı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi ise yüzde 8'i aşan yükselişle dikkat çekti.

NVİDİA SONUÇLARI BEKLENTİLERİ TAM KARŞILAMADI

NVIDIA güçlü satış geliri tahmini açıklayarak analist beklentilerini aşsa da, şirketin finansal görünümü yatırımcıları tam anlamıyla tatmin etmedi. Buna rağmen teknoloji sektörüne yönelik olumlu hava küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

