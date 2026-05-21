CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,22 yükselişle 16.550,00 başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 09:32

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 artışla 16.513,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.585,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.550,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması ve güçlü gelen Nvidia bilançosuyla risk iştahı yeniden artarken, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Hindistan’da LPG krizi derinleşiyor: Günlük arz açığı 400 bin varile yaklaştı Hindistan’da LPG krizi derinleşiyor: Günlük arz açığı 400 bin varile yaklaştı 20 Mayıs 2026 09:55
Philadelphia Fed’den faiz mesajı: Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirim yok Philadelphia Fed'den faiz mesajı: Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirim yok 20 Mayıs 2026 09:46
İngiltere’de yıllık enflasyon beklentilerin altında ölçüldü İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında ölçüldü 20 Mayıs 2026 09:45
AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı 20 Mayıs 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 20 Mayıs 2026 09:33
Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor 20 Mayıs 2026 09:20
Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı 20 Mayıs 2026 09:14
ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor 20 Mayıs 2026 09:11
Küresel piyasalarda odak değişti Küresel piyasalarda odak değişti 20 Mayıs 2026 09:06
AB’den gübre krizine karşı yeni hamle AB'den gübre krizine karşı yeni hamle 20 Mayıs 2026 09:03
Çin’de elektrik üretimi nisanda arttı Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı 20 Mayıs 2026 08:37
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 19 Mayıs 2026 17:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.012,0100 Değişim 233,64 Son veri saati:
Düşük 13856,12 Yüksek 14089,76
Açılış
45,6188 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,2079 Değişim 0,2192 Son veri saati:
Düşük 53,0423 Yüksek 53,2615
Açılış
6.643,7520 Değişim 77,085 Son veri saati:
Düşük 6626,932 Yüksek 6704,017
Açılış
110,3644 Değişim 2,9780 Son veri saati:
Düşük 109,9536 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler