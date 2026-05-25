CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman sanayisinde istihdam daralıyor

Alman sanayisinde istihdam daralıyor

Almanya'da son 7 yılda sanayi sektöründe 341 binden fazla istihdamın ortadan kalktığı ve sektördeki istihdam kayıplarının devam ettiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 12:27

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY, sanayi şirketlerinin 2026'nın ilk çeyreğindeki performansını inceleyen "2026 1. Çeyrek Sanayi Barometresi" adlı raporunu yayımladı.

Buna göre, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla Alman sanayi şirketlerindeki çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 (127 bin 300 kişi) azaldı. Kovid-19 salgını öncesi yıl olan 2019'dan bu yana Almanya'da kaybedilen sanayi istihdamı ise 341 bin 500'e ulaştı. Yüzde 6'nın üzerindeki bu düşüş, ülkedeki her 17 sanayi istihdamından 1'inin yok olduğunu gösterdi.

İstihdam kayıplarının en ağır hissedildiği alan otomotiv sektörü oldu. Sektördeki istihdam son bir yılda 32 bin kişi azalırken, 2019'dan bu yana yaşanan kayıp yaklaşık 125 bin 800'e ulaştı. Bu durum, otomotivde 2019'dan beri her 7 istihdamdan 1'inin ortadan kalktığını gösterdi.

Oransal olarak en büyük kayıp ise yüzde 22 ile tekstil sektöründe yaşandı. Metal sanayisinde de istihdam aynı dönemde yüzde 15 geriledi.

Genel olumsuz trende karşı koyarak istihdamını artıran yalnızca iki sektör öne çıktı. 2019'dan bu yana kimya ve ilaç sektöründe istihdam yüzde 3, elektrik sektöründe ise yüzde 2 artış gösterdi.

SATIŞ GELİRLERİNDE 10 ÇEYREK SONRA İLK ARTIŞ

Öte yandan, Alman sanayisinde art arda yaşanan 10 çeyreklik düşüşün ardından bu yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış kaydetti. Sektör, son gelir büyümesini 2023 yılının ikinci çeyreğinde elde etmişti.

EY uzmanları, mevcut istihdam kesintilerinin temel nedeni olarak geçmiş dönemlerdeki zayıf satışları gösterdi. İlk çeyrekteki hafif toparlanmanın kalıcı bir trend dönüşü olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

İlk çeyrekte kaydedilen gelir artışı büyük oranda, ihracatını yüzde 28, toplam satışlarını ise yüzde 18 artıran metal sektöründen kaynaklandı. Otomotiv sanayisi yüzde 2,1, elektrik sektörü ise yüzde 1,4'lük hafif bir gelir artışı yakaladı. Buna karşın kağıt sektörü yüzde 6, tekstil sektörü ise yüzde 8 satış kaybı yaşadı.

FABRİKA KAPATMA VE YENİ İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE

EY Almanya Güvence Hizmetleri Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisindeki hafif gelir artışının temelde metal sanayisine dayandığını belirtti.

Brorhilker, "Diğer sanayi kollarının çoğunda ise küçülme devam ediyor. Önümüzdeki aylar, az sayıdaki sektörde görülen bu büyümenin geçici bir saman alevi mi yoksa kalıcı bir trend dönüşü mü olduğunu gösterecek. Üç yıl boyunca devam eden yaygın satış kayıpları, artık şirketlerin temel yapı taşlarını kemirmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin yerli sanayiyi desteklemek amacıyla attığı adımların henüz piyasada karşılık bulmadığını vurgulayan Brorhilker, şunları kaydetti:

"Sanayi elektrik fiyatı uygulaması veya kurumlar vergisindeki indirimler önemli adımlardır. Ancak bunlar etkisini gelecekte gösterecek ve mevcut sorunların çözümüne çok az katkı sağlayacaktır. Jeopolitik çatışmalar, artan korumacılık ve ticaret savaşları da ek yükler getiriyor. Tüm bunlar, bir yatırım merkezi olarak Almanya'ya olan güvenin ve inancın azalmasına yol açıyor."

İstihdamdaki düşüşün gelecek süreçte de kaçınılmaz olduğunu belirten Brorhilker, birçok sektörde ciddi kapasite fazlası bulunduğunu ve düşük kapasiteli üretim tesislerinin yüksek maliyet yarattığını ifade etti.

Brorhilker, durgun iç pazar ve kritik ihracat pazarlarındaki büyüme sorunları nedeniyle pek çok şirketin sadece tasarruf programlarını değil, fabrikaları tamamen kapatmayı da gündemine aldığını bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da konut üretimi 13 yılın en düşük seviyesinde! Almanya'da konut üretimi 13 yılın en düşük seviyesinde! 22 Mayıs 2026 10:57
Mutlak butlan kararı sonrası swap faizleri yükseldi: Piyasada faiz artışı beklentisi güçlendi Mutlak butlan kararı sonrası swap faizleri yükseldi: Piyasada faiz artışı beklentisi güçlendi 22 Mayıs 2026 10:56
ABD, Tayvan’a 14 milyar dolarlık silah satışı yapacaktı: Savaş nedeniyle ara veriyoruz ABD, Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı yapacaktı: "Savaş nedeniyle ara veriyoruz" 22 Mayıs 2026 10:50
Borsada alımlar hızlandı: BIST 100 ve bankacılık endekslerinde yükselişler yüzde 2’yi aştı Borsada alımlar hızlandı: BIST 100 ve bankacılık endekslerinde yükselişler yüzde 2'yi aştı 22 Mayıs 2026 10:05
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 22 Mayıs 2026 09:30
ABD, Ukrayna’ya 108,1 milyon dolarlık füze satışını onayladı ABD, Ukrayna'ya 108,1 milyon dolarlık füze satışını onayladı 22 Mayıs 2026 09:05
Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli ama iyimser Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli ama iyimser 22 Mayıs 2026 08:52
IMF Fransa’nın 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti: Yüzde 0,7’ye geriledi IMF Fransa’nın 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti: Yüzde 0,7’ye geriledi 22 Mayıs 2026 07:54
Asya borsalarında haftanın son gününde yükseliş! Piyasalar pozitif seyrediyor Asya borsalarında haftanın son gününde yükseliş! Piyasalar pozitif seyrediyor 22 Mayıs 2026 07:50
Japonya’da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde! 22 Mayıs 2026 07:04
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz stokları düşüşte! Gazprom: Avrupa'da doğal gaz stokları düşüşte! 21 Mayıs 2026 17:04
ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor 21 Mayıs 2026 16:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.814,0600 Değişim 166,29 Son veri saati:
Düşük 13770,65 Yüksek 13936,94
Açılış
45,7287 Değişim 0,1536 Son veri saati:
Düşük 45,585 Yüksek 45,7386
Açılış
53,5223 Değişim 0,3341 Son veri saati:
Düşük 53,22 Yüksek 53,5541
Açılış
6.697,7900 Değişim 113,652 Son veri saati:
Düşük 6621,11 Yüksek 6734,762
Açılış
114,5922 Değişim 5,0658 Son veri saati:
Düşük 110,8976 Yüksek 115,9634
Açılış
BİST En Aktif Hisseler