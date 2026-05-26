Tayvan borsası, Hindistan'ı geride bırakarak dünyada beşinci sıraya yükseldi

Tayvan, küresel borsa büyüklüğü sıralamasında Hindistan’ı geçerek dünyanın en büyük beşinci hisse senedi piyasası konumuna ulaştı. Bu yükselişte, dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hisselerindeki güçlü performans belirleyici rol oynadı.

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 15:53

Pazartesi günü itibarıyla Tayvan borsasının toplam piyasa değeri 4,95 trilyon dolara çıktı. Aynı dönemde Hindistan'ın piyasa değeri ise 4,92 trilyon dolara geriledi. Böylece Tayvan; ABD, Çin anakarası, Japonya ve Hong Kong'un ardından dünyanın en büyük beşinci borsası oldu.

YÜKSELİŞİN LOKOMOTİFİ TSMC OLDU

Tayvan piyasasındaki yükselişin merkezinde Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. yer aldı. Şirketin piyasa ağırlığı, Tayvan endeksinin yaklaşık yüzde 42'sine ulaşarak dikkat çekici bir yoğunlaşmaya işaret ediyor.

Yapay zeka yatırımlarındaki küresel ivmeden önemli ölçüde faydalanan şirketin hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 değer kazandı. TSMC'nin özellikle yarı iletken sektöründeki güçlü konumu, yatırımcı ilgisini artıran temel unsur olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN CEPHESİNDE BASKILAR ARTIYOR

Hindistan piyasaları ise son dönemde yükselen enerji maliyetleri, şirket kârlarındaki büyümenin yavaşlaması ve yapay zeka odaklı büyük teknoloji şirketlerinin sınırlı olması nedeniyle baskı altında bulunuyor.

"TEKNOLOJİ DONANIMI AĞIRLIKLI PİYASALAR ÖNE ÇIKIYOR"

Franklin Templeton fon yöneticisi Yi Ping Liao, Tayvan'ın piyasa değerindeki artışın temelinde teknoloji donanımı sektörüne yapılan yoğun yatırımın bulunduğunu belirtti.

Liao, yapay zeka yatırım döngüsünün merkezinde teknoloji donanımı şirketlerinin yer aldığını vurgulayarak, bu alanda sınırlı varlığa sahip piyasaların; Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji ağırlıklı ülkelerin gerisinde kaldığını ifade etti.

ENDEKS GÜCÜNÜ KORUYOR

Tayvan'ın gösterge endeksi Taiex, salı günü yüzde 0,3 gerilese de yıl genelinde yüzde 50'nin üzerinde yükseliş kaydederek dünyanın en iyi performans gösteren endeksleri arasında yer almayı sürdürüyor. Aynı gün TSMC hisseleri ise yüzde 1,7 düşüşle günü tamamladı.

HİNDİSTAN EKONOMİSİ DAHA BÜYÜK

Her ne kadar Tayvan borsa değeri açısından Hindistan'ı geçmiş olsa da ekonomik büyüklük tarafında tablo farklılığını koruyor. Uluslararası Para Fonu verilerine göre Hindistan ekonomisinin büyüklüğü 4,15 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, Tayvan'ın gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 977 milyar dolar düzeyinde yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

