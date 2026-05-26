Çin'den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45'e geriledi

Çin’den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45’e geriledi

Çin, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik adımlar kapsamında bankalara sağladığı bir yıllık politika kredisi faizini tarihi düşük seviyeye indirdi.

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 13:43

Bu gelişme, Pekin yönetiminin yavaşlayan ekonomiyi destekleme çabalarını artırdığına işaret ediyor.

Bankaların, Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli borç verme imkânı (MLF) çerçevesinde mayıs ayında yüzde 1,45'e kadar gerileyen faiz oranlarıyla finansman sağladığı bildirildi. Bu oran, nisan ayındaki yüzde 1,5 seviyesinin de altında yer alarak yeni bir düşüşe işaret etti. Ocak ayında da benzer şekilde 5 baz puanlık bir faiz indirimi uygulanmıştı.

Kaynaklara göre, mayıs ayında toplam 600 milyar yuan (yaklaşık 88,4 milyar dolar) tutarında orta vadeli likidite sağlandı. Ancak bu tutarın ne kadarının en düşük faiz seviyesinden fiyatlandığı henüz netlik kazanmadı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

