CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB'den faiz artışı sinyali: Lagarde enflasyon tahminlerinin yükseleceğini açıkladı

ECB'den faiz artışı sinyali: Lagarde enflasyon tahminlerinin yükseleceğini açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecek ay yapılacak toplantıda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 08:54

İtalyan televizyon programı Che Tempo Che Fa'ya konuşan Lagarde, mart ayında açıklanan yüzde 2,6'lık enflasyon beklentisinin mevcut gelişmeler nedeniyle yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, haziran ayında faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir mesaj vermekten kaçınırken, ekonomik görünümdeki belirsizliklere dikkat çekti. AMB Başkanı, karar sürecinde tüm verilerin inceleneceğini ve orta vadeli etkilerin detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Piyasalarda ise AMB'nin haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisi güçleniyor. Bankanın şahin üyelerinden Martin Kocher da ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamaması halinde faiz artırımının gündeme gelebileceğini söyledi. Kocher, mevcut koşulların faizlerin sabit tutulması ile artırılması arasında bir tercih yapılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz stokları düşüşte! Gazprom: Avrupa'da doğal gaz stokları düşüşte! 21 Mayıs 2026 17:04
ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor 21 Mayıs 2026 16:53
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 21 Mayıs 2026 15:45
Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi 21 Mayıs 2026 14:41
Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor 21 Mayıs 2026 14:01
OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı 21 Mayıs 2026 13:51
EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği 21 Mayıs 2026 13:48
AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü 21 Mayıs 2026 13:41
Borsa’da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi Borsa'da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi 21 Mayıs 2026 13:20
Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı 21 Mayıs 2026 12:31
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI geriledi Avro Bölgesi'nde bileşik PMI geriledi 21 Mayıs 2026 12:10
Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık 21 Mayıs 2026 12:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.808,2000 Değişim 898,78 Son veri saati:
Düşük 12966,26 Yüksek 13865,04
Açılış
45,73 Değişim 0,0575 Son veri saati:
Düşük 45,6811 Yüksek 45,7386
Açılış
53,6096 Değişim 0,3341 Son veri saati:
Düşük 53,22 Yüksek 53,5541
Açılış
6.701,7750 Değişim 113,652 Son veri saati:
Düşük 6621,11 Yüksek 6734,762
Açılış
114,3767 Değişim 5,0658 Son veri saati:
Düşük 110,8976 Yüksek 115,9634
Açılış
BİST En Aktif Hisseler