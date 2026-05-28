Fransa borsasında jeopolitik baskı: CAC 40 geriledi, lüks hisseleri düştü

Piyasalardaki dalgalanmanın merkezinde ise ABD ile İran arasında tırmanan askeri tansiyon yer aldı. Barış görüşmeleri sürerken ABD ordusunun dört İran insansız hava aracını düşürdüğü ve İran'ın Bandar Abbas kentindeki bir kontrol noktasına operasyon düzenlediği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler, diplomatik sürecin kırılganlığını yeniden gündeme taşırken, yatırımcıların risk iştahında da belirgin bir düşüşe neden oldu. Uzmanlar, olası yeni çatışma ihtimalinin küresel piyasalarda baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor.

FRANSA'DA ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa'dan gelen ekonomik veriler de piyasalardaki negatif havayı destekledi. Ülkede üretici fiyat endeksi, Nisan 2026'da yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.

Mart ayında yatay seyreden verinin yeniden yükselişe geçmesi, üretici enflasyonunun Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu. Analistler, enerji maliyetlerindeki artış ve küresel tedarik zincirine yönelik risklerin fiyat baskısını yeniden güçlendirebileceğini ifade ediyor.

LÜKS VE TÜKETİM HİSSELERİNDE KAYIPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fransa borsasında en sert düşüşler lüks tüketim sektöründe görüldü. LVMH hisseleri yüzde 1,4 değer kaybederken, Hermes hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

Öte yandan sağlık şirketi Sanofi yüzde 1,2, gıda devi Danone yüzde 1,1 ve içki üreticisi Pernod Ricard yüzde 1 oranında düşüş yaşadı.

Piyasa uzmanları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi halinde özellikle tüketim ve lüks sektörlerinde baskının sürebileceğini belirtiyor.

PİYASALARIN ODAĞINDA YENİ EKONOMİK VERİLER VAR

Yatırımcılar şimdi Fransa'dan gelecek kritik ekonomik verilere odaklanmış durumda. Cuma günü açıklanacak ilk çeyrek büyüme rakamları, enflasyon verileri ve istihdam raporunun Avrupa ekonomisinin geleceğine ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Özellikle Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yeniden yukarı taşıma ihtimali, Avrupa piyasalarında önümüzdeki süreçte volatilitenin artabileceği beklentisini güçlendiriyor.