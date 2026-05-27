ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD'de mortgage faizleri Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 16:01

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,65 ile Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 22 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 19 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,56'dan yüzde 6,65'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93'ten yüzde 5,97'ye çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının son beş hafta içinde 30 baz puan artarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kan, söz konusu oranın yüzde 6,65'e çıkmasıyla geçen hafta pek çok borçlunun yeniden finansmandan uzak durmasının anlaşılabilir bir durum olduğuna işaret etti.

Satın alma başvurularının tüm kredi türlerinde hafif bir düşüş kaydetmiş olsa da geçen yıla kıyasla daha güçlü bir seyir izlediğine değinen Kan, "Daha yüksek faiz ortamı ve bunun alım gücü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle daha düşük tutarlı kredi talep edenlerin daha az aktif olmasıyla birlikte, satın alma başvurularına ilişkin ortalama kredi tutarı 473 bin 600 dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

