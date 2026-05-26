CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 10:42

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor.

İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD-İran geriliminde henüz somut bir anlaşma olmaması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 631 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 10.527 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 25.313 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 49.970 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.234 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 18.397 puanda bulunuyor.

Analistler, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir BlackRock’tan Fed yorumu: İş gücü baskısı faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir 25 Mayıs 2026 11:11
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Mayıs 2026 11:01
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 10:01
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Mayıs 2026 09:30
Beyaz Saray’dan Fed mesajı: Petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gündeme gelebilir Beyaz Saray’dan Fed mesajı: Petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gündeme gelebilir 25 Mayıs 2026 09:18
Asya borsaları ABD-İran görüşmeleriyle yükselişe geçti Asya borsaları ABD-İran görüşmeleriyle yükselişe geçti 25 Mayıs 2026 08:58
ECB’den faiz artışı sinyali: Lagarde enflasyon tahminlerinin yükseleceğini açıkladı ECB'den faiz artışı sinyali: Lagarde enflasyon tahminlerinin yükseleceğini açıkladı 25 Mayıs 2026 08:54
ABD-İran anlaşma umudu küresel piyasaları hareketlendirdi ABD-İran anlaşma umudu küresel piyasaları hareketlendirdi 25 Mayıs 2026 08:51
JPMorgan’dan TCMB için faiz beklentisi JPMorgan’dan TCMB için faiz beklentisi 22 Mayıs 2026 14:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Mayıs 2026 14:16
Rusya 60 milyon ton tahıl ihracatı hedefliyor Rusya 60 milyon ton tahıl ihracatı hedefliyor 22 Mayıs 2026 14:10
Lagarde ve ECB’den enflasyon mesajı: Beklentiler hedefle uyumlu, faiz artışı sinyali güçleniyor Lagarde ve ECB'den enflasyon mesajı: Beklentiler hedefle uyumlu, faiz artışı sinyali güçleniyor 22 Mayıs 2026 14:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.810,1600 Değişim 119,88 Son veri saati:
Düşük 13800,97 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9074 Değişim 0,2218 Son veri saati:
Düşük 45,6889 Yüksek 45,9107
Açılış
53,4311 Değişim 0,1341 Son veri saati:
Düşük 53,3442 Yüksek 53,4783
Açılış
6.685,3080 Değişim 85,513 Son veri saati:
Düşük 6674,616 Yüksek 6760,129
Açılış
112,7106 Değişim 3,9644 Son veri saati:
Düşük 111,8152 Yüksek 115,7796
Açılış
BİST En Aktif Hisseler